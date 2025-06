Inde : ce que l’on sait du crash d’un avion de la compagnie Air India

Ce jeudi, un avion s'est écrasé à l'aéroport de la ville d'Ahmedabad, dans l'ouest de l'Inde. L’appareil, un Boeing 787, avait décollé à 13h39 locales (10h09 en France) en direction de Londres avec 242 personnes à bord, dont 12 membres d’équipage, avant de s’écraser quelques minutes plus tard sur un bâtiment de la faculté de médecine de la ville, en pleine zone résidentielle. En Inde, la compagnie a confirmé que l’avion est le vol Air India 171.





La boîte noire de l’avion, qui fournirait des informations cruciales sur les circonstances du crash, n’a pas encore été récupérée, selon les médias indiens.







Au moins 265 morts



Selon l’aviation civile, le vol 171 d’Air India avait embarqué 230 passagers - 169 Indiens, 53 Britanniques, 7 Portugais et un Canadien - et douze membres d’équipage. Un responsable de la police locale, Kanan Desai, a déclaré à la presse que «265 corps ont été amenés à l’hôpital», ce qui signifie que 24 personnes ont été tuées au sol quand l’appareil s’est écrasé sur un centre d’hébergement de personnel médical.



Le bilan pourrait s’alourdir à mesure que d’autres corps seront retrouvés. Les recherches se poursuivent encore ce vendredi. «Le nombre officiel de victimes ne sera déclaré qu’une fois les tests ADN terminés», a déclaré jeudi soir le ministre de l’Intérieur, Amit Shah.



Un survivant, selon les autorités



Peu de temps après le crash de l’avion, les médias indiens ont informé qu’un homme, qui occupait le siège 11A, avait survécu. Il s’agit de Vishwash Kumar Ramesh, un Britannique d’origine indienne de 40 ans, a déclaré la compagnie aérienne. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux l’ont montré en t-shirt ensanglanté, boitant jusqu’à une ambulance. «Je n’ai aucune idée de la façon dont je suis sorti de cet avion», a-t-il déclaré à son frère Nayan Kumar Ramesh, 27 ans, cité par l’agence de presse britannique Press Association.



La BBC s’est entretenue avec son cousin dans la ville de Leicester, Ajay Valgi, qui a rapporté que Ramesh avait contacté sa famille pour l’assurer qu’il allait «bien». Pour l’heure, Vishwash Kumar Ramesh est le seul survivant.





Des enquêteurs britanniques et américains se rendent sur place



Les bureaux d’enquête britannique et américain ont annoncé qu’ils dépêchaient chacun des équipes pour soutenir leurs homologues indiens du Bureau d’enquêtes des accidents aéronautiques (AAIB).



L’Agence américaine de sécurité des transports (NTSB) a en effet déclaré vouloir «prêter assistance» à son homologue indien après le crash d’un Boeing 787 Dreamliner de la compagnie Air India. «En vertu des protocoles de l’Annexe 13 de l’Organisation internationale de l’aviation civile, toutes les informations sur l’enquête seront transmises au gouvernement indien», a précisé la NTSB, sur son compte X.



Il s’agit du premier accident impliquant un Boeing modèle 787-8 Dreamliner. L’entreprise américaine a déclaré être prête à aider Air India et a adressé ses pensées à «toutes les personnes concernées» par le crash. À la suite de l’accident, l’action du constructeur aéronautique a chuté de 8 % ce jeudi en pré-Bourse aux États-Unis.



Narendra Modi s’est rendu sur le site



Le premier ministre indien, Narendra Modi, s’est rendu sur le lieu du crash vendredi matin. «Nous sommes tous bouleversés par la tragédie aérienne d’Ahmedabad. La perte soudaine et déchirante de tant de vies humaines est indescriptible. Nos condoléances à toutes les familles endeuillées. Nous comprenons leur douleur et savons que le vide laissé derrière elles se fera sentir pendant des années», a-t-il déclaré sur son compte X.





Le ministre indien de l’Aviation est «choqué et accablé»



Le ministre indien de l’Aviation, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, s’est dit «choqué et accablé», affirmant que ses «pensées et prières vont à toutes les personnes à bord et à leurs familles». «Les secours sont mobilisés, et tous les efforts sont faits pour que les équipes médicales (...) soient envoyées rapidement sur le site», a indiqué Ram Mohan Naidu Kinjarapu dans un communiqué.





De nombreuses réactions



Le drame a fait réagir de nombreuses personnalités à travers le monde. Emmanuel Macron adresse ses «pensées aux proches des victimes», tandis que le chef d’État ukrainien Volodymyr Zelensky a fait part de ses «prières» pour que «le plus grand nombre de vies possibles soient sauvées».



À la suite de la mort de certains de leurs ressortissants, le premier britannique Keir Starmer adresse ses «pensées aux passagers et à leurs familles», et ses homologues Mark Carney (Canada) et Luís Montenegro (Portugal) ont également partagé leur consternation. Le souverain britannique Charles III a exprimé sa «sympathie la plus profonde» avec «les familles et les amis de ceux qui sont affectés par cet épouvantable et tragique incident dans tant de pays, alors qu’ils attendent des nouvelles de leurs proches».



Du côté du Vatican, le Saint-Siège a écrit dans un communiqué être «profondément attristé» par l’accident, et «assure de ses prières tous ceux qui sont engagés dans les recherches».



Le président américain Donald Trump a déploré le «terrible» crash, ajoutant que les États-Unis étaient prêts à fournir «immédiatement» toute aide qui serait nécessaire. Il a affirmé que «personne» n’avait «la moindre idée» des causes de l’accident.































































Figaro