Indice Mo Ibrahim : depuis l’arrivée de la Covid-19, le niveau de gouvernance a stagné dans les pays africains (Classement)

Le niveau de gouvernance dans les pays africains a stagné depuis 2019, année marquée par l’arrivée de la Covid-19. C’est ce que révèle la nouvelle édition de l’Indice Mo Ibrahim qui évalue tous les deux ans les pays africains, en fonction de leurs niveaux de gouvernance.



En 2021 comme en 2019, la moyenne africaine en matière de gouvernance s’est établie à 48,9 sur 100 selon l’indice. Le rapport révèle que plus de la moitié de la population africaine vit dans un pays où la gouvernance globale s'est améliorée entre 2012 et 2021, mais les progrès au cours de la décennie restent entravés par des « trajectoires divergentes ».



« Si plus de 40 pays ont progressé dans les catégories Fondements des opportunités économiques et Développement humain, plus de 30 pays ont régressé dans les catégories Sécurité et Etat de droit et Participation, Droits et Inclusion », souligne la Fondation Mo Ibrahim. « Il est inquiétant de constater que les progrès en matière de gouvernance sur le continent sont le plus freinés par la détérioration des environnements de sécurité et de participation démocratique », ajoute-t-elle.



Dans le nouveau classement, l’île Maurice reste le pays africain le mieux gouverné, mais est désormais suivie des Seychelles et de la Tunisie. Les pays les moins performants du continent sont le Soudan du Sud (54e), la Somalie (53e) et l’Erythrée (52e).



C’est dans les catégories Développement Humain (+3,5 points) et Fondements des opportunités économiques (+3 points) que les pays africains se sont le plus améliorés sur la période 2012-2021. Les performances dans ces deux catégories ont été portées par les efforts consentis par les Etats pour moderniser le secteur de la santé, les infrastructures et pour renforcer les investissements destinés à créer un environnement durable.



Sur la période 2012-2021, c’est la Gambie qui affiche la meilleure progression (+9,5 points), alors que la Libye affiche la pire détérioration (-8,5 points). D’après la Fondation, huit pays à savoir le Burkina Faso, l'Eswatini, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, Madagascar, la Namibie et le Rwanda, sont « revenus à une trajectoire négative ou ont complètement arrêté de progresser, ce qui constitue un signal d'alarme ».











































Ecofin