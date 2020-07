Infraction discutable et contestable / Pour un Bluetooth intégré au véhicule: Un agent de police de circulation atteste un automobiliste en règle

L’agent préposé à la circulation en poste le 17 juillet 2020 vers 17 heures sur les deux voies de Liberté 6, s’inscrit probablement dans cette catégorie de policiers dépourvus de connaissances et d’aptitudes, liées à la pratique professionnelle de son métier. A pareilles heures de la journée, l’agent bien positionné sur les deux voies de Liberté 6, se donne le malin plaisir de mettre aux arrêts des automobilistes aux abords de la route. Motif, ce serait probablement, un contrôle de routine .



L’agent a eu la « malchance » de tomber sur une bolide solide sans égratignure et, en parfaite règle. Le hic serait que l’homme de tenue a délivré à ce conducteur de voiture Ranger Rover avec bluetooth intégré, une attestation pour une infraction discutable et contestable. A retenir qu’après un contrôle de l’ensemble des pièces du véhicule, il se trouve que ledit conducteur dispose de tous ses papiers et, en règle avec les exigences pour circuler en toute quiétude sur les routes sénégalaises.



Ainsi, n’ayant rien d’autre à reprocher à l’homme au volant de sa voiture, confortablement assis, le policier a constaté que ce dernier, communique avec une tierce personne, via un Bluetooth intégré au véhicule. Alors, soupire-t-il, avant de dire à ce conducteur, « vous-êtes en infraction » pour avoir parlé au téléphone au volant de votre voiture. Et, son interpellation a agacé plus d’un. Du moins… certains qui considèrent que le dispositif intégré à un véhicule, ne pourrait nullement être un élément d’infraction. Puisque, le code de la route très formel, est sans équivoque sur cette question.



D’après le code, tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Et, pour renforcer cette règle d’or, il a été dit qu’il est interdit aux automobilistes, motards et cyclistes, de porter à l’oreille un « dispositif susceptible d’émettre du son ».



Sous ce registre, découvre-t-on, en cas de non-respect de cette mesure, le conducteur en infraction se verra allégé d'une amende. Cette disposition concerne les téléphones tenus à la main ou coincés dans le casque, les oreillettes, portées sur une ou deux oreilles (y compris les oreillettes Bluetooth ou les kits mains libres) et les casques audio.



En revanche, l’usage d’un « dispositif audio intégré » au véhicule (ou au casque dans le cas d’une moto), ne serait pas interdit par le Code de la route. Toutefois, la loi précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules prioritaires, ni dans le cadre de l’enseignement de la conduite ou de l’examen du permis de conduire.



Soit l’agent serait mal informé des interdits ou il a agi suivant ses attributs de policier, doté de pouvoir de sanction. Exprimant sa puissance sur un honnête citoyen, ledit policier, dont le matricule est 92XX/C, a récupéré les papiers du véhicule, s'engageant aussitôt à lui délivrer une attestation, portant mention 24 473/SR.



Normal ou pas ? Le conducteur du Ranger Rover, non content du fait d’être attesté, s’est rendu au Commissariat central où l’agent est en service. Mais, à sa grande surprise, l’agent n’a pas déposé les papiers saisis à leur direction. Là aussi, l’agent a-t-il ce droit de garder des papiers saisis après son service ?



L’intelligence aurait accepté qu’après une matérialisation ou attestation d’une infraction, l’ensemble des papiers saisis devrait être gardé au Commissariat, pour permettre à la personne concernée de pouvoir s’y rendre, payer l’amende et reprendre ses pièces. Mais, de telles pratiques, regrette-t-on, devraient être corrigées afin d’éviter des complications à des personnalités, devant vaquer à leurs occupations sans restriction aucune.



Sinon… la crainte des sénégalais ou l’absence de confiance se précise davantage dans la procédure de certains agents de la police. Puisqu'aux dernières nouvelles, l’automobiliste, parti encore une fois, récupérer ses papiers se voit délivrer ses papiers, moyennant 2000 FCfa sans reçu. Alors, s’interroge-t-on, l’argent pris de la sorte va prendre quelle destination ? Sera-t-il dans la caisse de l’Etat ou dans celle de… ? Personne ne sait…



Mais, une chose est sûre, une telle pratique loin d’honorer les services de la police nationale du pays, contribueraient certainement à l’affaiblissement ou la mort de l’économie sénégalaise. Et si l’Etat laisse toujours faire, des agents « véreux », prétextant d’être au service de la Nation, vont continuer à sucer le sang de pauvres citoyens, suivant leurs propres pulsions et petits plaisirs.



Donc, une correction s’impose pour inscrire tout le monde dans le registre de la gestion sobre et vertueuse, « slogan phare » du Chef de l’exécutif. A défaut, le pays ira de mal en pis… Et bonjour les dégâts.