Initiative de rassemblement des forces vives : Les précisions de And Jef

«Le nom de notre parti figure sur une liste publiée dans la page Facebook de Yewwi askan wi comme signataire de l’initiative d’un rassemblement des forces vives. Notre parti n’est pas signataire, pour l’instant, de ce rassemblement.



Nous avons subordonné notre signature au parachèvement du travail de contact pour l'unité de combat la plus large de l'Opposition. C'est d’ailleurs pourquoi nous avions beaucoup déploré la mise à mort du FRN. À l'heure qu’il est, Il y a certaines entités qui étaient dans le FRN qui n’ont pas été contactées. C’est le cas d’organisations qui étaient dans la coalition Yewwi askan wi, d’organisations qui sont dans la coalition Wàllu Senegaal et d’organisations qui ne sont dans aucune coalition.



La participation d’Ànd-jëf est donc assujettie à ce préalable qui n’est pas encore rempli. Le Secrétaire Général de notre parti l’a d’ailleurs notifié au Président Habib Sy dans les termes suivants : ‘‘Prêter attention au fait que notre accord reste de principe jusqu'à ce que le processus des contacts soit parachevé et qu'une évaluation en soit faite. D'ici là il ne faudra pas nous inclure dans la liste des signataires’’.



En tout état de cause, And - Jëf / PADS ne ménagera aucun effort pour que toutes les forces vives de l’opposition puissent s’unir pour le retour et la préservation des acquis démocratiques obtenus de hautes luttes par notre peuple.»



















































































igfm