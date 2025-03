Injures de chroniqueurs dans les médias : PASTEF interpelle le CNRA et le CORED

Le parti au pouvoir, PASTEF-Les Patriotes, exprime son indignation face à la recrudescence des injures publiques sur les plateaux de télévision. Dans un communiqué rendu public, il exhorte le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) et le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED) à assumer pleinement leur rôle afin de mettre un terme à ces dérives qu’il juge préjudiciables au vivre-ensemble sénégalais.



PASTEF rappelle que si la liberté de la presse et d’expression est un droit fondamental, elle ne saurait justifier les insultes, injures et diffamations, qui sont pénalement réprimées. Le parti s’engage ainsi à utiliser toutes les voies légales pour faire cesser ces « incivilités et grossièretés », qu’il considère comme contraires aux bonnes mœurs et sanctionnées par le Code pénal, le Code de la presse et les cahiers des charges des entreprises de presse.





Il critique également un « détournement inacceptable » du service public d’information, estimant que certains chroniqueurs, sous couvert d’analyse, se livrent à des attaques virulentes et répétées contre les institutions et les dépositaires du pouvoir politique. Selon PASTEF, certaines rédactions feraient preuve de complaisance en tolérant ces dérives, soulevant des interrogations sur une éventuelle collusion entre certains médias et ces « chroniqueurs-insulteurs ».



Enfin, le parti présidentiel rappelle les dispositions de l’article 10 de la Constitution, qui garantissent la liberté d’expression tout en précisant que son exercice ne doit pas porter atteinte à l’honneur et à la considération d’autrui ni à l’ordre public.

































Walf