Inondations 2020: La mafia des moto-pompes lorgnerait les 7 milliards de Macky Sall

C’est la mafia des moto-pompes et autres loueurs de camions hydrocureurs qui va se frotter les mains ! En effet, le président de la République a décidé de dégager un budget d’urgence de 10 milliards de francs Cfa pour faire face aux dégâts des inondations. Trois milliards serviront à des transferts de cash. " Ah bon, pourquoi n’a-t-il pas mis à la manœuvre son beau-frère Mansour Faye, vu qu’il a acquis une expérience à nulle autre pareille dans la distribution de vivres et autres aides aux populations sinistrées ? ", provoquent nos confrères du journal "Le Témoin".



Ces trois milliards serviront aussi à l’achat de matelas, de denrées alimentaires, entre autres. Le reste sera utilisé pour la location de moto-pompes et autres matériels.



Vous avez dit moto-pompes ? La bonne nouvelle pour les hommes d’affaires mafieux ! Les marchés passés dans le cadre du plan Orsec se faisant de gré à gré compte tenu du caractère urgent dont ils sont revêtus, on voit d’ici les excellentes affaires que certains vont faire à coups de surfacturations voire de fausses facturations !



Naturellement, les rétrocommissions ne manqueront pas pour les fonctionnaires chargés d’attribuer ces marchés. Comme quoi, le malheur des uns fait toujours le bonheur de quelques-uns !