Inondations : La plateforme Xippil Xool lifi Macky Def offre 20 motopompes et des kits sanitaires à la Ville de Pikine.

Dans le cadre de la lutte contre les inondations, la plateforme Xippil Xol lifi Macky Def s'est rendu ce samedi 21 août 2021 dans la banlieue, plus précisément à Pikine. Ceci pour venir en aide aux populations de Pikine pour les soulager des inondations en leur offrant des motopompes, des détergents et des masques.



Le vice coordonnateur de la plateforme, Mamadou Ndiaye Bambey, a souligné qu'ils ont entendu l'appel du Chef de l’État en descendant sur le terrain pour assister les citoyens qui sont confrontés à des difficultés liées aux inondations. Il a également fait savoir que la Covid-19 fait des ravages et qu'il est important que des masques soient distribués.



Le préfet de Pikine, Modou Mbengue et le maire de la Commune de Pikine, Abdoulaye Thimbo ont magnifié ce geste de la Plateforme qui est venu à son heure et va certainement soulager les sinistrés et les populations qui ont subi les fortes pluies des jours passés...























