Inondations incontrôlées au Sénégal – Que fait l’Onas pour évacuer les eaux ?

L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) est pourtant l’organisme chargé de l’évacuation des eaux pluviales et des eaux ménagères. Pourtant, face à ces inondations qui ont causé des dégâts importants, cet organisme est indexé par les populations de certaines zones comme Keur Massar, Mbao et d’autres quartiers de banlieue.

Des jeunes de Keur Massar ont laissé entendre que les travaux entamés par l'ONAS n'ont aucun impact sur les inondations qui tourmentent plus d'un sous nos cieux.

Et pourtant, le DG de cet organisme est un des patrons les mieux payés d

e la fonction publique et il dispose de l’un des budgets les plus conséquents. C’est bien l’Onas qui doit être pointé du doigt pour manquements graves, avec la conséquence que ses dirigeants doivent être limogés purement et simplement. A moins que l’Etat propose un nouveau plan cadre pour éviter les inondations mais aussi donner des directives précises à l’Onas afin que l’office national d’assainissement puisse veiller à sa véritable mission de service public.