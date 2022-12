Insolite – Un faux policier saute du deuxième étage après avoir tenté d’abuser d'une... une jeune fille

Cela s’est passé à la Médina, précisément entre les rues 11 et 17 .

Dakarposte tient de ses radars fureteurs qu'un individu, du nom de Baye Sidy Barry, domicilié à Pikine, se présentant "Ferrailleur- Bâtiment", s’était rendu à la rue 11 où il s’est mis à suivre une jeune fille.

L’ayant rejoint, il s’est présenté comme un policier et lui a demandé de le suivre pour raisons professionnelles.

Avait-t-il l’intention de la conduire quelque part pour la violer ? "Tout porte à le croire" glisse une source au fait de cette nébuleuse.

En tout cas, prise de panique, la fille s’est enfuie et s’est réfugiée dans un magasin multi-service implantée sur la rue 17 de la Médina.

Aussitôt les passants et les témoins de la scène ont tenté de mettre la main sur le prétendu policier qui a pris ses jambes à son cou sans demander son reste.

Poursuivi par une foule en colère, il est entré dans un immeuble et s’est réfugié au deuxième étage. Mais, sentant qu’il était coincé et qu’il serait rattrapé, il a sauté du deuxième étage pour sauver sa peau. Mal lui en a pris puisqu’il s’est cassé les deux chevilles.

Après sa chute, il a été conduit à l’hôpital en attendant d’être traduit devant la justice pour faux et usage de faux, usurpation de fonction et, si la fille porte plainte, il s’y ajoutera le chef de tentative de viol.



Affaire à suivre...







