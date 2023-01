Interdiction de manifester: Yewwi prend note et avertit

Dans son communiqué de presse, Yewwi Askan Wi indique avoir décidé de surseoir à sa manifestation. La coalition considère que cette décision préfectorale ''ne relève que de la volonté manifeste de Macky Sall, pris de peur et pressé de tester son arsenal de répression acquis après les événements de mars 2021 déjà réprimés dans le sang, avec 14 citoyens sénégalais tués sur le champ des manifestations.''



Ousmane Sonko et Cie assurent, cependant, que c'est la dernière fois qu'ils acceptent un refus de manifester. Ils annoncent qu'ils vont déposer dès ce vendredi, une nouvelle déclaration de manifestation pour des rassemblements pour le vendredi prochain aussi bien à Dakar que dans toutes les capitales départementales et dans la diaspora. Ce, pour dénoncer la vie chère qui étrangle les populations sénégalaises. Surtout les couches démunies.



























igfm