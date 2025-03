Interdiction de sortie du pays contre Mansour Faye : l’Apr hausse le ton et déclare la guerre aux autorités

L’ancien ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye pour le nommer, est cloué au sol sénégalais, depuis lundi dernier, alors qu’il a la volonté de se rendre à la Mecque pour le petit pèlerinage. En dehors de sa sœur, l’ancienne première Dame, Marième Faye Sall, qui est dans tous ses états, c’est tous ou presque les membres de l’Alliance Pour la République qui sont remontés contre cette décision de l’autorité supérieure. D’ailleurs, l’ancien Parti au pouvoir a tenu un point de presse ce mardi pour mobiliser ses troupes autour de sa décision d’en découdre avec les nouvelles autorités.



L’ancienne députée et maire de Ndiaffate, Astou Ndiaye, porte parole du jour de l’APR : “Les combats de salon et les conférences de presse, ça suffit. Il est temps de faire face à ce régime fasciste et dictatorial”





































