Interdiction des téléphones en classe : les écoles européennes s'y mettent progressivement

Face au risque de harcèlement numérique des enfants à l'école et au manque de concentration, certains Etats européens commencent à mettre en place une interdiction pure est simple des smartphones dans les établissements scolaires.



C'est le cas de la Hongrie où la mesure est entrée en vigueur cette semaine. Signe que ces dispositions ne sont au goût de tous, à Budapest, un proviseur de lycée a dû démissionner de son poste car il s'y opposait, entraînant une manifestation de soutien devant l'établissement.



"Auparavant, témoigne une élève, au début du cours, le professeur nous demandait de poser nos téléphones sur la table, soit sur le coin de notre propre table, soit sur la table du professeur, et nous l'avons fait, et le cours a parfaitement bien fonctionné. Je pense donc que cela aurait été une bien meilleure solution au problème."



Outre la Grèce, qui a également adopté des dispositions similaires, aux Pays-Bas, la mesure concerne désormais aussi les élèves du primaire qui ne sont plus autorisés à apporter leur téléphone en classe. L'interdiction était déjà entrée en vigueur dans les classes des écoles secondaires néerlandaises au début de cette année.





Le Danemark expérimentera lui aussi cette année des mesures d'interdiction dans quelques deux cents établissements. Mais ce père de famille danois reste circonspect : "je ne sais pas si ce sera plus calme pendant les cours, car les gens pourront toujours utiliser leur ordinateur. Vous pouvez vous connecter à Snapchat sur votre ordinateur et discuter avec des personnes".



En France, où l'interdiction du portable dans les collèges et les lycées a été entériné par une loi dès 2018, près de 200 collèges se sont engagés cette année à aller plus loin en testant une "pause numérique" totale. Quelque 50 000 élèves concernés devront déposer leur téléphone à l’entrée de l’établissement et le récupérer en fin de journée.



La généralisation de cette mesure pourrait intervenir dès janvier 2025 selon la ministre française de l'Education nationale.



De son côté l'Agence publique de santé de la Suède a publié lunid de nouvelles recommandations concernant le temps d'exposition aux écrans pour les enfants. Son avis est tranché : les enfants de moins de deux ans ne doivent pas être exposés aux écrans. Entre 2 et 5 ans, le temps d’écran doit être limité à une heure par jour et, pour les enfants de 6 à 12 ans, il doit être d’au plus une heure à deux heures. Quant aux adolescents de 13 à 18 ans il devraient ne passer deux à trois heures par jour sur leurs écrans.