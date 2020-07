Interrogatoire de René Bassène : Me Ciré Clédor Ly déplore, « son long face à face avec le juge » et dénonce des tortures

Le journaliste René Bassène a fait face au juge d’instruction du tribunal de grande instance hier. Ce, dans le cadre des interrogatoires dans la tuerie de Bofa-Bayotte. Un long face à face que son avocat a dénoncé d’après EmediaSn.



« Ce n’est pas facile, pour une personne qui est en détention depuis des années, de rester plus de dix heures sans manger ni boire et de répondre à une kyrielle de questions. Ce que nous déplorons, c’est qu’une personne soit gardée en prison des années et, un beau jour, tambour battant, on veut terminer l’enquête. Tout cela ne participe pas à un procès équitable », a dénoncé Me Ciré Clédor Ly.



La robe noire qui estime que son client est innocent dénoncera en sus : « Il a allégué avoir subi des tortures. Cela devient récurent. Je vais dénoncer cela ».