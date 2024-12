Introuvable, depuis l'ébruitement de sa convocation , Barthelemy Dias appelle à la résistance

Comme vous le voyez sur cette image capturée par la rédaction de dakarposte, l'actuel édile de la capitale Sénégalaise a changé sa photo de profil sur facebook. Barthelemy Dias, qui aurait organisé sa disparition (il est introuvable depuis ce matin selon des proches), appelle à la résistance.





Pour rappel, le maire de Dakar, actuel adversaire du régime Diomaye/Sonko, a été convoqué par les limiers de la Sureté Urbaine de Dakar. Motif? Mystère et boule de gomme pour le moment.



En tout cas, un de ses partisans joint par dakarposte, dit ne rien biter (entendez comprendre), de cette convocation au même titre qu'un des membres de son pool d'avocats.



En effet, les motifs de la convocation ne sont pas précisés, ni l’heure. "En ce qui concerne la date nous ne saurons vous la dire parce qu’il n’était pas chez lui. Il y avait les membres de sa famille qui y étaient ainsi que ses gardes du corps. Pour le motif, on peut vous revenir plus tard", a déclaré à nos confrères d'IGFM Pape Konaré Diaité.





Pour lui, il ne s’agit que d’un acharnement contre le maire de Dakar : "Ils avaient tantôt parlé d’audit, ensuite ils créent des articles qui n’existent que dans leur tête et enfin là on nous revient avec une convocation de la sûreté urbaine. Cela montre clairement qu’il y a un acharnement contre la personne du maire de Dakar»