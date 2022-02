Invasion de l'Ukraine: le rappeur Young Thug offre son aide aux Africains bloqués aux frontières

Voilà maintenant une semaine que la Russie a entamé son offensive en Ukraine. Alors que des centaines de milliers d'Ukrainiens tentent de fuir la zone de guerre pour se réfugier dans les pays voisins, des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant des ressortissants africains se voir refuser l'accès à ces territoires frontaliers.



"Contactez-moi"

Sensible à la situation, le rappeur américain Young Thug a partagé sur son compte Instagram, ce lundi 28 février, l'une de ces vidéos où l'on voit des femmes et des enfants bloqués aux frontières de la Pologne.



L'artiste américain a également lancé un appel à ses amis rappeurs pour aider les réfugiés d'origine africaine à sortir de cette situation.



"Si mes frères rappeurs sont là, je suis prêt à aider les Africains à sortir de l’Ukraine, même si je sens qu’ils ne nous laisseront pas passer", a-t-il écrit avant de déclarer: "Contactez-moi au plus vite, je suis prêt".



Des artistes engagés

Difficile de savoir si l'appel de Young Thug aura un impact sur la situation aux frontières. Cependant, depuis le début du conflit, plusieurs personnalités issues du milieu de la musique ont dénoncé l'invasion russe en Ukraine. Interpellée sur le sujet par un fan dans un tweet, la rappeuse américaine Cardi B a donné le fond de sa pensée dans un message sans équivoque:



Sur Twitter toujours, Nicki Minaj a également tenu à apporter son soutien au peuple ukrainien: "J’ai vu des images de bombes qui tombent et, en arrière-plan, j’entendais des enfants crier. Quand je vous dis que ça m’a brisé le cœur en morceaux… À toutes les mères qui fuient avec leurs enfants, qui disent au revoir à leur mari… Je ne peux pas imaginer à quel point vous devez vous sentir effrayées et seules. Dieu, s’il vous plaît, aidez-les”.



Elle a ensuite confié dans sa story Instagram qu’elle envoyait “de l’amour et des prières pour les familles bloquées en ce moment en Ukraine."