Investi candidat par les jeunes de Podor, Mamadou Racine Sy appelle à de larges concertations...

Le Président du mouvement Alsar Mamadou Racine Sy s'est déployé à Podor après une absence due à la pandémie de la Covid-19 et la perte d'êtres chers survenue ces derniers temps.



L'icône du secteur privé à saisi l'occasion pour effectuer plusieurs visites et présenter ses condoléances à des familles ayant perdu des proches.

Par ailleurs, il a mis à profit ce séjour pour remettre des financements aux jeunes des quartiers de Sinthiane et Bir Podor à hauteur de plusieurs millions. S'inscrivant dans sa logique de rendre autonomes les jeunes et les femmes, l’ensemble des quartiers ont pu bénéficier de ses largesses pour restaurer l'équité parmi ces deux couches vulnérables.



Le programme Xeyu Ndaw Gni n'a pas été en reste surtout que c'est l'une des préoccupations majeures du Chef de l’État.



Les jeunes de Podor ont à leur tour investi Racine Sy comme candidat, convaincus qu'il présente le meilleur profil pour la mairie de la ville.



Racine Sy a pu décliner ainsi sa vision et son ambition pour Podor sous tendue plus par un devoir de mémoire que par tout autre motif.



Il a ensuite lancé un vibrant appel à de larges concertations pour la mise en place d'une grande coalition. Cette démarche répond en écho à l'appel de Son Excellence le Président Macky Sall lors de sa dernière visite en vue d'une victoire éclatante aux prochaines échéances locales de la majorité présidentielle.

































