Investissements : la région de Thiès a bénéficié de 2.744 milliards F Cfa depuis 2014, selon Macky Sall

Présidant jeudi un Conseil présidentiel sur le développement de la région de Thiès, en marge de sa visite économique, le chef de l’Etat, Macky Sall, a révélé que l’Etat a investi pas moins de 2.744 milliards Fcfa dans ladite région, de 2014 à aujourd’hui. « Ces investissements vont au-delà des engagements pris lors du Conseil des ministres de 2014 à Thiès », a-t-il précisé, rappelant qu’au terme de ce Conseil des ministres, d’un investissement de 447 milliards FCfa pour la période 2014-2016.



D’après Macky Sall, ce budget devait contribuer à l’accélération du développement de cette région, à la valorisation de son agriculture et de son élevage, à la pêche, au tourisme et à l’industrie minière, a-t-il précisé.



Les routes, l’éducation, la santé, l’électrification rurale, l’eau et l’emploi devaient bénéficier de ce budget, selon le chef de l’Etat.



Le gouverneur de Thiès, Alioune Badara Mbengue, prenant part au conseil présidentiel, a dit que les investissements sont presque trois fois plus importants que les 447 milliards de francs FA promis par l’Etat à la région en 2014. Ils s’élèvent à 1.228 milliards de francs CFA, selon M. Mbengue.



Cinquante-six des 81 projets prévus ont été réalisés, 16 autres sont en cours de réalisation et neuf en phase de démarrage, selon le gouverneur de la région.



La forte hausse des investissements effectués résulte de l’exécution, avec le Plan Sénégal émergent, de la ‘’stratégie de développement’’ élaborée par le gouvernement à la suite du Conseil des ministres décentralisé de 2014, a-t-il expliqué.







































Le Soleil