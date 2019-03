Investiture de Macky Sall le 02 avril : Trump envoie une délégation à Dakar

Le Président américain Donald Trump va envoyer une délégation à Dakar le 02 avril prochain à l’occasion de l’investiture du président de la République Macky Sall, réélu à un second mandat. La délégation présidentielle sera dirigée par Son Excellence Monsieur Mark Green, Administrateur de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Et sera composée de Son Excellence Monsieur Tulinabo S. Mushingi, Ambassadeur des États-Unis en République du Sénégal et en République de Guinée-Bissau ; de David Bohigian, Président par intérim et Directeur Général de OPIC, Société de promotion des investissements privés à l'étranger ; de Mme Whitney Baird, Sous-secrétaire d’État adjointe pour l’Afrique de l'Ouest, département d’État américain; de Mme Emily Elston, Directrice des Affaires africaines, Conseil de sécurité nationale. Et enfin de M. Carl Sosebee, Conseiller principal auprès du directeur du Corps de la Paix américain, renseigne un communiqué de l’ambassade américaine reçu à cet effet.







