Investitures pour les législatives – La coalition Yewwi Askan Wi vers l’implosion ?

Est-ce le début du " tassarroo" à Yewwi ? On pourrait le croire. En effet, avec les investitures pour les prochaines législatives, beaucoup de partis membres de cette coalition se sont plaints du manque de transparence dans les choix opérés. Ils ont donc produit un communiqué pour s’en plaindre et se démarquer de la manière cavalière dont les choix ont été opérés. Ces partis sont au nombre de neuf, pour dire que ce n’est pas peu.

Il s’agit de AG/Jotna de maître Moussa Diop, PNG de Mamadou Lamine Thiam, Appel 3J d’Aminata Lo Dieng, Bess du Niakk de Serigne Moustapha Sy Djamil, CREDI du professeur Dathe, FPRS de Djibril Diop, FSD-BJ de Cheikh Bamba Dièye, SET de Moustpha Guirassy et PARE SUXXALI SENEGAL d’Abdou Karim Fall.

Is dénoncent « l’esprit partisans et les calculs politiques » mesquins qui ont prévalu lors de cet exercice qui aurait dû être, à leurs yeux un moment de communion et de partage.

L’on court donc tout droit vers une sorte de scission dans Yewwi, bien que les contestataires marquent encore leur volonté de rester ancrés dans la coalition vu le nombre d’années qu’ils ont mis à combattre le régime de Macky Sall.

Qui réussira à arrondir les angles ? On y verra plus clair dans les prochaines semaines.







