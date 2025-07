Iran : les Français Cécile Kohler et Jacques Paris inculpés d'espionnage pour le compte d'Israël

Détenus depuis plus de trois ans en Iran, les Français Cécile Kohler et Jacques Paris ont été inculpés d'espionnage pour le compte d'Israël, selon leur entourage. Le couple était jusqu'à présent accusé d'espionnage, mais Téhéran n'avait pas précisé pour quel pays.





La sœur de Cécile Kohler, Noémie Kohler, indique que les deux Français "ont vu un juge qui a confirmé trois chefs d'inculpation." Il s'agit d'"espionnage pour le Mossad", de "complot pour renverser le régime" et "corruption sur terre". Selon elle, le couple n'a "toujours pas accès à des avocats indépendants" pour se défendre. Cécile Kohler et Jacques Paris risquent la peine de mort.





Arrêtés en Iran le 7 mai 2022



La professeure de lettres de 40 ans et son compagnon de 72 ans ont été arrêtés au dernier jour d'un voyage touristique en Iran, le 7 mai 2022. Une arrestation jugée "arbitraire", basée sur des accusations "infondées", selon la diplomatie français et leurs proches.

Depuis, la France n'a cessé de réclamer leur libération. Une exigence réitérée par le président Emmanuel Macron et le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot ces derniers jours.





Cécile Kohler et Jacques Paris ont récemment reçu la visite d'un diplomate français, alors que l'inquiétude grandissait après la récente frappe israélienne sur la prison d'Evin où ils sont détenus.