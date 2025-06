Israël a visé le ministère de la Défense iranien et des sites liés au "projet d'armes nucléaires"

L'armée israélienne a indiqué dimanche matin avoir mené une nouvelle série de frappes sur l'Iran contre des cibles liées à son "projet d'armes nucléaires" dont le ministère de la Défense, au troisième jour de la confrontation militaire entre les deux pays.



L'armée israélienne a déclaré sur Telegram que son aviation avait "achevé une importante série de frappes basées sur le renseignement visant un certain nombre de cibles à Téhéran liées au projet d'armes nucléaires du régime iranien", citant notamment le ministère iranien de la Défense et le siège de l'Organisation d'innovation et de recherche défensives de l'Iran, également connue sous son acronyme persan, SPND.



Plus tôt, l'agence de presse iranienne Tasnim avait affirmé que le ministère de la Défense à Téhéran avait été pris pour cible par des frappes d'Israël et qu'un des bâtiments avait été "légèrement endommagé".