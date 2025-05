Israël "rejette totalement" la décision de l'UE de revoir l'accord de commerce et de coopération

Israël a déclaré qu'il rejetait la décision de l'Union européenne de réexaminer le vaste pacte de commerce et de coopération conclu avec le pays en raison de l'intensification de l'offensive à Gaza.



La responsable de la politique étrangère de l'UE, Kaja Kallas, a déclaré mardi que l'Union européenne examinerait si Israël a violé ses obligations en matière de droits de l'homme en vertu de l'article 2 de l'accord d'association UE-Israël, qui définit les relations commerciales et diplomatiques entre les deux parties.

Dans une déclaration partagée sur X mardi en fin de journée, le porte-parole du ministère israélien des affaires étrangères, Oren Marmorstein, a rejeté l'annonce de M. Kallas.





"Nous rejetons totalement la direction prise dans la déclaration, qui reflète une incompréhension totale de la réalité complexe à laquelle Israël est confronté", a écrit M. Marmorstein sur X. "Cette guerre a été imposée à Israël par la communauté internationale. Cette guerre a été imposée à Israël par le Hamas, et c'est le Hamas qui est responsable de sa poursuite. (...) "Ignorer ces réalités et critiquer Israël ne fait que durcir la position du Hamas et l'encourager à camper sur ses positions."









M. Marmorstein a également remercié les nations qui ont soutenu Israël lors de la discussion et a déclaré que le pays restait engagé dans un dialogue ouvert avec l'UE et ses États membres.



Kaja Kallas : "une forte majorité en faveur de l'accord"



La pression internationale s'accroît sur Israël à la suite d'un blocus de près de trois mois de l'aide humanitaire à Gaza et d'une offensive élargie lancée dans la bande de Gaza.

La décision de l'UE a été prise après que 17 des 27 ministres des affaires étrangères de l'Union ont soutenu la révision, présentée au début du mois par le ministre néerlandais des affaires étrangères, Caspar Veldkamp.



Neuf États membres - la Belgique, la Finlande, la France, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal, la Slovénie, l'Espagne et la Suède - avaient publiquement soutenu la proposition néerlandaise avant la réunion de mardi des ministres des affaires étrangères. Le Danemark, l'Estonie, Malte, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie ont également soutenu la révision mardi, ont indiqué des sources diplomatiques à Euronews. L'Autriche, qui soutient fermement Israël, n'a pas pris la parole pour exprimer son opposition, a indiqué un autre diplomate.





La Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République tchèque, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l'Italie et la Lituanie étaient contre, tandis que la Lettonie était "neutre", ont également déclaré les sources.





"Il ressort clairement des discussions d'aujourd'hui qu'une forte majorité est en faveur d'une révision de l'article 2 de notre accord d'association avec Israël", a déclaré Kaja Kallas aux journalistes à Bruxelles mardi. "Nous allons lancer ce réexamen et, dans l'intervalle, il appartient à Israël de débloquer davantage d'aide humanitaire."



"La situation à Gaza est catastrophique. L'aide qu'Israël a autorisée est bien sûr la bienvenue, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. L'aide doit être acheminée immédiatement, sans obstruction et à grande échelle, car c'est ce qui est nécessaire", a ajouté M. Kallas.



Plus tôt dans la journée de mardi, le Royaume-Uni avait suspendu ses négociations commerciales, imposé des sanctions aux colons de Cisjordanie et convoqué l'ambassadeur d'Israël à la suite de ce qu'il a qualifié d'offensive "intolérable" à Gaza. Cette décision a été prise après que les dirigeants du Royaume-Uni, de la France et du Canada ont menacé de prendre des "mesures concrètes" si Israël ne mettait pas fin à sa campagne et ne levait pas les restrictions à l'aide.



En réponse, Oren Marmorstein a qualifié les sanctions contre les colons de Cisjordanie d'"injustifiées et regrettables" et a déclaré que les négociations sur l'accord de libre-échange n'étaient de toute façon pas avancées par le Royaume-Uni.