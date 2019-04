Italie : Pour une dette de 100 euros un Sénégalais tente d'égorger…

Une violente bagarre entre deux Sénégalais a failli virer, lundi soir, au drame. La scène se passe à Forli, en Italie. Le plus âgé (28 ans) a tenté de trancher la gorge de son jeune compatriote de 24 ans avec un tesson de bouteille.

À l'origine de leur brouille, Vox Populi parle d'une dette de 100 euros que la victime devait à son bourreau. L'agresseur est un Sénégalais au chômage, de surcroît avec un casier judiciaire plus que chargé. Arrêté pour meurtre et vol qualifié, il est en prison.