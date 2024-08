JO Paris 2024 : Imane Khelif, ou un racisme qui ne dit pas son nom

"C'est parce qu'elle est Africaine, parce qu'elle est Algérienne", avance Adel Mohammed, un supporter algérien de 38 ans. "Ces commentaires viennent de personnes blanches... c'est une sorte de racisme."



Selon des historiens et des anthropologues, les athlètes féminines de couleur ont toujours fait l'objet d'un examen minutieux et d'une discrimination disproportionnée lorsqu'il s'agit de tests et de fausses accusations de masculinité ou de transsexualité.



Imane Khelif et la boxeuse taïwanaise Lin Yu-Ting, qui a remporté son combat dimanche après avoir subi des abus similaires et des questions sur son genre, sont les derniers exemples en date de femmes de couleur qui se sont retrouvées prises dans le débat controversé sur les réglementations et les perceptions en matière de genre dans le sport.



Dépistage du genre

Selon Payoshni Mitra, directrice du Centre pour le sport et les droits de l'homme, une organisation de défense des droits de l'homme basée en Suisse, les femmes du Sud ou des pays en développement sont plus nombreuses à être affectées par les tests de dépistage du genre dans le sport. Elle a travaillé avec des dizaines d'athlètes féminines en Asie et en Afrique pour lutter contre les pratiques de tests sexuels.



"Le sport est très eurocentrique - l'approche n'est pas nécessairement globale", soutient Payoshni Mitra. "Nous devons accepter les femmes dans toute leur diversité. Et ce n'est pas ce que nous constatons pour l'instant."



Mitra et d'autres défenseurs et anthropologues notent que les fédérations sportives internationales n'ont pas tendance à promouvoir la compréhension de la diversité des identités sexuelles et de genre et que les tests de genre ont souvent ciblé les athlètes féminines de couleur qui ne se conforment pas aux idéaux typiquement occidentaux et blancs de la féminité.



Le précédent Semenya

En 2009, après sa victoire sur 800 m aux championnats du monde, la coureuse sud-africaine Caster Semenya a été mise à l'écart pendant 11 mois en raison des règles de l'athlétisme concernant les niveaux d'hormones. Elle a passé des années à se battre en justice contre l'obligation qui lui était faite de supprimer sa testostérone naturelle pour participer aux compétitions.



Caster Semenya a été identifiée comme une femme à la naissance, a été élevée comme une fille et a été légalement identifiée comme une femme toute sa vie. Elle est atteinte d'une des nombreuses affections connues sous le nom de "différences de développement sexuel" (DSD), qui entraînent un taux de testostérone naturellement élevé.



World Athletics, l'instance dirigeante de l'athlétisme, a déclaré que le taux de testostérone de Semenya lui conférait un avantage athlétique comparable à celui d'un homme participant à des épreuves féminines et que des règles étaient nécessaires pour remédier à cette situation. Les détracteurs de ces règles, mises en place en 2011 et renforcées au fil des ans, considèrent qu'un taux de testostérone naturellement élevé est un don génétique, qu'ils comparent à la taille d'un joueur de basket-ball ou aux longs bras d'un nageur.



"Personne ne disqualifiait Michael Phelps parce qu'il avait des caractéristiques biologiques particulières qui lui permettaient d'exceller en natation", fait ressortir l'anthropologue médical Danyal Kade Doyle Griffiths, professeur adjoint à la City University of New York.



Déshumanisation

La sprinteuse indienne Dutee Chand a également fait l'objet d'un examen minutieux et a été exclue des Jeux du Commonwealth de 2014 à la suite de rapports faisant état d'un taux élevé de testostérone. Elle a subi des séries de tests et a finalement poursuivi la fédération internationale d'athlétisme en justice, contestant les règles qui imposaient une limite aux niveaux de testostérone naturellement présents chez les athlètes féminines.



Indépendamment des différences de sexe ou d'hormones, les femmes de couleur - et les femmes noires en particulier - ont souvent été soumises à des stéréotypes qui les décrivent comme plus masculines. La déshumanisation et l'objectivation remontent à l'esclavage, lorsque les femmes noires réduites en esclavage étaient vendues aux enchères en fonction de leur apparence physique et de leurs compétences, considérées comme plus masculines ou plus féminines.



Des théories du complot et des informations erronées se sont répandues en ligne autour de la superstar du tennis Serena Williams, alléguant à tort qu'elle était née homme. En 2017, elle a écrit une lettre ouverte à sa mère, la remerciant d'avoir été un modèle face à des personnes "trop ignorantes pour comprendre le pouvoir d'une femme noire".



Racisme historique

La star du basket Brittney Griner a également fait l'objet de fausses accusations similaires, dans un contexte de surveillance des femmes noires et de leur corps, enracinée dans le racisme historique. Elles sont souvent perçues comme n'étant pas assez féminines, trop musclées, intimidantes ou masculines.



"Ces exemples me semblent être des cas particuliers où le racisme, la transphobie et la phobie de l'intersexualité sont en quelque sorte inséparables", a déclaré Mme Griffiths.



La définition de la féminité "repose souvent sur des notions occidentales de féminité blanche ou sur des normes de beauté blanche", avance Cheryl Cooky, professeur d'études américaines et d'études sur les femmes, le genre et la sexualité à l'université de Purdue. Si une athlète ne correspond pas à ces normes blanches et occidentales, elle est sujette à ces questions et à ces accusations.



Dans le cas d'Imane Khelif, l'Association internationale de boxe l'a disqualifiée des championnats du monde de 2023 après avoir affirmé qu'elle avait échoué à des tests d'éligibilité non spécifiés pour la compétition de boxe féminine, citant des niveaux élevés de testostérone. L'organisme dominé par la Russie, qui est en conflit depuis des années avec le Comité international olympique, a refusé de fournir des informations sur les tests.



Équité des compétitions

"L'ensemble du processus est défectueux", a déclaré dimanche Mark Adams, porte-parole du CIO. "De la conception du test à la façon dont il nous a été communiqué, en passant par la façon dont les tests sont devenus publics, tout est tellement défectueux qu'il est impossible de s'y engager."



Adams a précédemment déclaré que Khelif "est née femme, a été enregistrée femme, a vécu sa vie en tant que femme, a boxé en tant que femme, a un passeport féminin".



En 2021, l'organisation olympique a publié une approche en dix principes sur l'inclusion du genre et du sexe, qui reconnaît la nécessité d'un "environnement sûr et sans harcèlement", qui honore l'identité des athlètes tout en garantissant l'équité des compétitions. Des militants comme Mitra espèrent que ces principes seront pris au sérieux.



Entre-temps, les Algériens se sont ralliés à Imane Khelif, la défendant contre les commentaires haineux. L'athlète algérienne Zahra Tatar, qui participe au lancer du marteau, a qualifié le combat d'Imane Khelif de "magnifique" et a déclaré : "Nous espérons tous qu'elle obtiendra la médaille d'or".

























































