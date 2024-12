JOJ 2026 : tout sur les travaux du stade Iba Mar Diop et de la piscine olympique

Première étape : le stade Iba Mar Diop où se dérouleront trois sports lors de ces JOJ Dakar 2026. Il s'agit de l'athlétisme, du rugby à 7 et de la boxe.



"30% des ouvrages engagés, l'état d’exécution est de 15%" (AGEROUTE)



Saliou Sène, coordonnateur adjoint de l’unité de projet de l’AGEROUTE, révèle qu'il y aura six ouvrages sur ce site: "Tribune de foot (5 à 8000 places), poste de 6 couloirs et terrain d’entraînement avec une piste de dix couloirs, terrain de handball couvert avec 3000 places, salle de gymnastique de l’Inseps, centre médico sportif, hall des arts martiaux avec 4 aires de combat et centre d’hébergement", a-t-il fait savoir, ce mercredi.



"30% des ouvrages sont engagés et l'état d’exécution est de 15%. On va accélérer la cadence pour livrer avant fin 2025 et commencer les événements tests", a indiqué M. Sène, après avoir rappelé la date (2 octobre) du démarrage des travaux du stade Iba Mar Diop.



Même technologie de filtration pour Paris 2024 utilisée



S'agissant de la Piscine olympique, "il y aura trois bassins, une tribune de 2000 places, un centre d’hébergement de 50 chambres, un parc adjacent, une billetterie aux norme", a-t-il révélé, précisant que cette "même technologie de filtration pour Paris 2024 sera utilisée pour réduire la consommation en produits chimiques : de 8 à tonnes de chlore par an en n’utilisant plus le sulfate d’aluminium. Ce sont deux bâtîmes intelligents."



"Les infrastructures ne sont pas les choses les plus préoccupantes en terme de délai"



De son côté, Abdou Diaw, directeur des opérations du COJOJ, souligne que "les infrastructures sont un indicateur de l’opinion sur le niveau de préparation." Selon lui, ce ne sont pas des sites à risque, il y a assez de temps. La deuxième catégorie c’est les nouvelles infrastructures : centre équestre, 3e catégorie. C’est pour des besoins d’installation temporaire pour les jeux exclusivement : pas plus de trois mois. Pour dire que les infrastructures ne sont pas les choses les plus préoccupantes en terme de délai."



A noter que cette tournée des infrastructures concerne aussi Diamniadio et Saly.































































































