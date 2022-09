Jaxaay: Les tuyaux du plan Orsec sectionnés

Le sinistré sectionne net les tuyaux du plan Orsec par endroits. Ce qui torpille le travail des personnels du plan Orsec et provoque des grosses fuites d’eau qui envahissent littéralement les rues et autres maisons.



Des habitants du quartier identifient l’auteur des actes de sabotage et alertent les flics du commissariat de Jaxaay. Le mis en cause est localisé et arrêté dans la journée du 2 septembre.