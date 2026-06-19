« Je me... » : la mise au point de Pape Cheikh Diallo devant le juge

L’animateur de la TFM Pape Cheikh Diallo a été extrait jeudi de la prison de Rebeuss pour être conduit devant le juge d’instruction du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye.

Libération, qui confirme l’information dans son édition de ce vendredi 19 juin, précise toutefois que « l'animateur n'a pas été entendu sur le fond, contrairement à ses co-inculpés qui défilent devant le magistrat instructeur depuis plusieurs semaines ».

« Selon nos informations, il était question d'une expertise médicale globale de Pape Cheikh Diallo que le magistrat instructeur a ordonnée », souligne le journal. La même source ajoute que « des informations rapportées au juge tendaient à faire croire que l'animateur aurait refusé de s'y soumettre ». Une allégation que Pape Cheikh Diallo a formellement démentie, assurant au passage, selon le quotidien d'information, qu’il se porte bien : « Je me porte bien, mangui santeu... »























































































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