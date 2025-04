‘’Je ne subis pas de pression’’ : Mimi Touré répond au ministre de la Justice Ousmane Diagne

« Une justice n’est pas suspendue entre terre et ciel », a souligné l’ancienne garde des Sceaux Aminata Touré livrant son avis sur la position exprimée par le ministre de la Justice Ousmane Diagne à l’Assemblée nationale. Face aux députés, lors du vote de la proposition d’interprétation de la loi d’amnistie, le 2 avril dernier, Ousmane Diagne a rétorqué aux députés de Pastef : « Je ne subis pas de pression. »



Se gardant de commenter les propos du ministre, Aminata Touré lui rappelle tout de même qu'"il est clair qu’une justice est délivrée au nom du peuple.».



« Une justice, insiste-t-elle, n’est pas suspendue entre terre et ciel. Elle ne subit pas de pression, mais elle s’exerce au bénéfice du peuple sénégalais qui souhaite que tous ces pillages des deniers publics soit éclaircis ».





Donc, conclut-elle, « il va falloir trouver un compromis entre le temps de la justice et le temps des citoyens. Les délais sont donc importants ».







































