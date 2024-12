Jean-Luc Mélenchon menace François Bayrou d'une motion de censure

"Les mêmes causes produiront les mêmes effets". Dans un entretien accordé au Parisien ce vendredi 20 décembre, Jean-Luc Mélenchon menace le nouveau Premier ministre François Bayrou d'une motion de censure dans la foulée de son discours de politique générale qui aura lieu le 14 janvier prochain.



"Nous exigeons un vote sur la confiance pour voir s’il a une majorité. Sinon, nous déposerons logiquement une motion de censure, annonce le fondateur de La France insoumise. Il est très peu probable que le centriste, à la peine pour nommer un gouvernement, sollicite un vote de confiance des députés.

"Il n'y a pas de majorité pour le budget"



Pour Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas député et donc qui ne votera pas une éventuelle motion de censure, François Bayrou est "l'héritier d’une faillite politique, celle de Monsieur Barnier, qui lui-même était l’héritier d’un coup de force, celui de Monsieur Macron, quand il n’a pas voulu reconnaître le résultat des élections de juillet (où le Nouveau Front populaire est arrivé en tête en nombre de sièges, NDLR)".



"Les mêmes causes produiront les mêmes effets", lance l'insoumis.



Selon lui, "il n'y a pas de majorité pour le budget, donc il y aura un 49.3 et donc, une censure. François Bayrou ne passera pas l'hiver".





Et Jean-Luc Mélenchon souhaite aller vite. Il veut une motion de censure "sans doute le 16 janvier, 48 heures après son discours de politique générale". "S’il n’a pas de majorité, on ne va pas recommencer une discussion sans fin sur le budget finissant par un nouveau 49.3! Nous lui demandons de ne plus faire perdre de temps au pays", martèle l'ancien candidat à la présidentielle.

Une candidature insoumise en cas de présidentielle anticipée



Comme il l'a déjà répété à plusieurs reprises, Jean-Luc Mélenchon plaide pour une élection présidentielle anticipée. Il estime que "la seule solution est le retour aux urnes" avec un départ d'Emmanuel Macron de l'Élysée.



"L'impuissance publique est insupportable: la misère, le délabrement et l’inaction écologique frappent de tous côtés. Seule une présidentielle anticipée en 2025 sortira le pays de l’impasse", affirme-t-il ainsi auprès du Parisien.





Si élection présidentielle anticipée il y a, "une candidature insoumise sera proposée comme candidature commune à ceux qui le voudront". La France insoumise est finalement bien prête puisque "la machine en route pour avoir les 500 parrainages dans le très court délai imposé" et qu'un programme sera prêt "en janvier".























































