Joal : son locataire refuse de lui payer, le bailleur lui fracture le bras

Une violente altercation entre deux pères de famille du quartier Santhié 2, à Joal, s’est soldée par une double condamnation, rapporte L’Observateur. M. Marone, pêcheur et bailleur, et Y. S. Ndiaye, commerçant et locataire, se sont affrontés au domicile du chef de quartier après une dispute portant sur neuf mois d’arriérés de loyer.



D’après le récit du journal, furieux du refus de son locataire de quitter les lieux, le pêcheur a pourchassé ce dernier, armé d’une barre de fer. L’altercation a dégénéré au domicile du chef de quartier, où Marone aurait traité Ndiaye d’« homosexuel » avant de lui fracturer le bras droit. Le commerçant a obtenu un certificat médical mentionnant 30 jours d’incapacité temporaire de travail (ITT), contre 10 jours pour le bailleur.







Les deux hommes ont porté plainte l’un contre l’autre pour coups et blessures volontaires réciproques, indique la même source.Présentés devant le tribunal de grande instance de Mbour, ils ont été reconnus coupables : le bailleur a été condamné à un mois de prison ferme, et le locataire à deux mois ferme, glisse le quotidien du Groupe futurs médias.



































