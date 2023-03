Juan Branco, l'avocat français de Sonko refoulé à son arrivée à l'aéroport

Arrivé à l’aéroport de Dakar, Juan Branco a été interpellé par la police des frontières. «Juan arrêté à son arrivée à Dakar», a tweeté l’avocat à 5 heures du matin, ce jeudi. Il a ensuite été mis à bord d’un vol de la Compagnie Royal Air Maroc. Direction la France. "Information confirmée : Juan Branco, avocat de Sonko refoulé! Notre destin en tant que peuple libre est fortement compromis", a posté sur Facebook, Bassirou Diomaye Faye, responsable de Pastef.











Ci-dessous, un post concernant cet avocat capturé sur facebook



Tu ne peux pas insulter la plus haute institution du Sénégal et vouloir fouler son territoire 🥰



Juan Branco, l'idiot, l'avocat vio*leur de Ousmane Sonko qui venait d'atterrir sur le sol sénégalais a été refoulé et sommé de retourner en France. Il a embarqué dans le vol Royal Air Maroc vers Casablanca.

Destination Paris



Au suivant, temps amoul ❤💪🏾