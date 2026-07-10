Julie Kozack (Fmi) : «Le Sénégal continue de faire face à d'importants défis en matière d'endettement…»

Hier jeudi, Julie Kozack, la cheffe du département de la communication du Fonds monétaire international (FMI) a fait face à la presse. Devant les journalistes, elle a été interpellée sur l’évolution du dossier sénégalais.



A ce sujet, elle a évoqué la récente visite, à Dakar, de leur nouveau chef du département Afrique, Zeine Zeidane, qui s'est entretenu avec le Président Diomaye Faye, le Premier ministre Al Aminou Lô et bien d’autres autorités sénégalaises.



«Les discussions ont porté principalement sur la recherche d'une compréhension commune des besoins de financement du Sénégal et des priorités de réforme qui pourraient servir de base à un programme soutenu par le FMI», dévoile-t-elle.



Mme Kozack assure que les discussions techniques entre les autorités et notre équipe se poursuivent. Cependant, le Sénégal est loin d’être tiré d'affaires. Au contraire, le pays «continue de faire face à d'importants défis en matière d'endettement», dit-elle.

Mais, comme à son habitude, elle a salué l'engagement des autorités en faveur de la transparence, «notamment concernant la question de la dette cachée qu'elles ont révélée, et le renforcement de leur gouvernance budgétaire».



Pour elle, «ce sont là des mesures essentielles pour s'attaquer aux problèmes sous-jacents qui ont conduit à cette dette cachée».

A présent, à quand à un éventuel cale la signature d'un nouveau programme pourrait être signé en faveur du Sénégal ? La responsable de la Communication du FMI déclare qu’il serait prématuré, à l’heure actuelle, de spéculer sur un calendrier possible.

































































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