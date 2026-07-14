Justice : La nouvelle affectation de l’ancien président de l’OFNAC, Serigne Bassirou Guèye, désormais révélée

Ancien président de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), le magistrat Serigne Bassirou Guèye a officiellement réintégré les rangs de l’appareil judiciaire.
Selon les révélations du quotidien Les Échos, l’intéressé s’est vu confier les éminentes fonctions d'avocat général près la Cour d'appel de Saint-Louis.
Cette nomination, entérinée par la voie d'une consultation à domicile, répond à une double exigence formulée par la chancellerie : réintégrer prioritairement les magistrats dont le détachement ou la mise en disponibilité arrivait à son terme, tout en procédant à l'affectation des juges suppléants fraîchement émoulus du Centre de formation judiciaire (CFJ).
Selon les révélations du quotidien Les Échos, l’intéressé s’est vu confier les éminentes fonctions d'avocat général près la Cour d'appel de Saint-Louis.
Cette nomination, entérinée par la voie d'une consultation à domicile, répond à une double exigence formulée par la chancellerie : réintégrer prioritairement les magistrats dont le détachement ou la mise en disponibilité arrivait à son terme, tout en procédant à l'affectation des juges suppléants fraîchement émoulus du Centre de formation judiciaire (CFJ).