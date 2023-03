Justice : l’affaire Sitor Ndour renvoyée, Me El Hadj Diouf crie au complot

L’affaire de viol impliquant l’ancien Directeur du Centre des Oeuvres Universitaires de Dakar (Coud) a été renvoyé jusq’au 15 mars.



Sitor Ndour est accusé de viol par A. Thiaw, 17 ans, qui fut sa femme de ménage. Les faits présumés remonteraient au lendemain de la Tabaski et se seraient déroulés au domicile du mis en cause. Le désormais ex-président du Conseil d’administration de la SAED a toujours rejeté les accusations.



L’un des avocats du prévenu, Me El Hadj Diouf, a crié au complot ce mercredi : «Sitor est un responsable, il n’a rien à faire de cette fille. Nous voulons montrer que cette affaire est un complot. Il s’agit d’un viol sans certificat médical. Il n’y a rien qui prouve l’acte de viol. Sitor est présumé innocent »



































seneweb