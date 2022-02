KAOLACK : LE RUSH AU MARCHÉ CENTRAL POUR L’ACHAT DE MAILLOTS DES LIONS, UNE BONNE AFFAIRE POUR LES COMMERÇANTS

Les commerçants du marché central de Kaolack déclarent avoir réalisé de bonnes affaires, avec l’augmentation de la clientèle en cette période Coupe d’Afrique des Nations (CAN) avec notamment les performances des Lions du Sénégal qui jouent dimanche la finale contre l’Egypte, a constaté l’APS.



En cette période de CAN, dans cette ville centre, la clientèle férue de football ou non ne lésine pas sur les moyens pour se procurer un maillot du Sénégal, uniquement pour supporter les Lions, en finale ce dimanche face à l’Egypte, à Yaoundé au Cameroun.



"Je suis venu acheter un maillot du Sénégal pour pousser mon équipe à la victoire. J’ai acheté le maillot à dix mille francs CFA. Cela vaut la peine car je suis fier d’être un lion", a confié Adama Ba, un client âgé de 26 ans.



"Je viens d’acheter quatre maillots pour mes enfants moyennant 3000 francs chacun. Je serai très ravi de voir le Sénégal gagner la coupe", a pour sa part, déclaré le vieux Samba Ndiaye.



NGadio Ndiaye, un jeune vendeur de maillots de l’équipe nationale du Sénégal a confirmé que la vente des maillots a ‘’très bien marché’’ à quelques heures de la finale.



"Avec la vente des maillots, nous avons vraiment gagné de l’argent’’, a souligné le jeune vendeur.



‘’Mais pour qu’on soit beaucoup plus heureux, il faudrait que la coupe arrive au Sénégal. Nous prions pour que les lions rentent au pays avec la coupe ", a-t-il ajouté.