KOLDA : Un professeur de portugais perd la vie avec sa deuxième épouse dans un accident

Un professeur de portugais du collège de Nghoky a perdu la vie ce lundi 10 mars, dans un accident de la circulation sur la RN6. Il était accompagné de sa deuxième épouse, qui a également trouvé la mort dans ce tragique événement. M. Mballo et sa femme, qui circulaient à moto, sont entrés en collision avec un pick-up entre le centre délocalisé de l'université Assane Seck et le village de Mahon, en début d'après-midi. Ignorant qu’en se rendant à son lieu de travail, il avait rendez-vous avec la mort, M. Mballo laisse derrière lui une famille et une communauté éducative en deuil.



Selon nos sources, il sera inhumé ce mardi 11 mars dans son village natal de Saré Djiby.



Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille éplorée ainsi qu’à la communauté éducative touchée par cette tragédie.

























Dakaractu.com