KOLDA : Une collision entre une moto-Jakarta et un camion-citerne fait deux morts

Un accident mortel de la circulation s'est déroulé dans la commune de Kolda, ce vendredi, vers 20 h, sur l'axe Kolda - Sédhiou, à hauteur du marché aux poissons, non loin du Service départemental des eaux et forêts. Un conducteur de moto-Jakarta et sa passagère ont été violemment heurtés par un camion-citerne qui roulait dans le sens inverse. Le motocycliste et sa cliente sont morts sur le coup. Le camionneur et son compagnon de route ont pris la poudre d'escampette, en abandonnant le camion.



Alertés, les sapeurs-pompiers sont arrivés sur le lieu du drame pour évacuer les deux corps sans vie à la morgue de l'hôpital régional. Les éléments du commissariat central ont conduit le camion-citerne dans leurs locaux, en attendant de retrouver le chauffeur et son passager.















































































