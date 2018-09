KOLDA : Voici ce qu’est devenu le jardin public de Kolda 2006 (IMAGES)

La plupart des infrastructures construites pour la fête de l’indépendance « Kolda 2006 » sont détruites, à l’image du jardin public de la gare routière.

Tous les bancs publics sont à terre, les pavés détruits et les fleurs à l’état sauvage offrant un décor désolant.

Ce jardin public est devenu aujourd’hui, un dépotoir d’ordures et des garages mécaniques y ont élus domicile.

D’après Mr Daouda Sidibé, le premier adjoint au maire de la commune, « nous sommes désolés de cette situation et le jardin sera réhabilité prochainement avec le programme promovilles. Et ce, pour offrir à nouveau un cadre de vie agréable et propice à la détente pour les populations. »

Il ajoute avec insistance « pour preuve, nous avons eu à faire des opérations de nettoyage avec l’armée, de même nous avons sensibilisé les vendeuses et les mécaniciens sur les dangers de l’insalubrité. »

Kadidiatou Diallo, vendeuse installée au sein du jardin public, d’avancer : « l’état actuel du jardin est déplorable et nous ne devrions pas vendre à l’intérieur. Aujourd’hui, il est occupé par des chiens errants et des individus mal intentionnés la nuit. »

M. Sidibé d’alerter : « à la réhabilitation prochaine du jardin, nous allons mettre des gardiens pour sécuriser les lieux... »