KOLDA : une série d'exhumation mystérieuse...

Une série d'exhumation mystérieuse au cimetière de Gadapara défraie la chronique au Fouladou. Ainsi, deux corps ont été exhumés dont l'un l'a été dans la nuit du mercredi tandis que l'autre s'est passé dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 mars.



En ce sens, le premier corps exhumé est celui d'un étudiant en troisième année décédé le lundi puis enterré le mercredi à 10 heures. Et le second corps a été exhumé dans la nuit du jeudi au vendredi 17 mars. Il était déjà en décomposition. Pour le moment, on ignore les raisons d'un tel acte.



D'après notre source, alertée, la police a demandé à la famille de vérifier les corps si quelque chose n'a pas été enseveli dans les corps. Pour le respect des défunts, les familles n'ont pas répondu à cet appel. Ensuite, les corps ont été enterrés à nouveau.



Pour le moment, les commentaires vont bon train sur cette situation. Actuellement, c'est l'émoi et la consternation au quartier Gadapara...



