KOUNGHEUL : SAISIE DE COCAÏNE D’UNE VALEUR DE 18,8 MILLIARDS PAR LA DOUANE

Les agents de la Brigade mobile des Douanes de Koungheul ont réalisé, ce dimanche 24 novembre 2024, une importante saisie de drogue, informe un communiqué de la division de la communication et des relations publiques de la direction générale de la douane sénégalaise.



« Lors d’un contrôle, ils ont découvert 235 kg de cocaïne pure, répartis en 210 plaquettes, cachés dans un pick-up en provenance d’un pays voisin. La valeur de la marchandise est estimée à 18,8 milliards de francs CFA », renseigne la source.





Selon le communiqué, la drogue était dissimulée dans une cachette aménagée entre le châssis et la benne du véhicule. Le conducteur, un étranger, a été arrêté, et une enquête est en cours pour démanteler le réseau derrière ce trafic. »



« Cette saisie s’ajoute aux efforts des autorités sénégalaises, qui ont intercepté plus de 2 tonnes de cocaïne entre mars et novembre 2024, pour une valeur totale de 169 milliards de francs CFA. Les Douanes réaffirment ainsi leur engagement à lutter contre le trafic de drogues, un fléau qui touche toute la région. », mentionne le communiqué.

























































Rts