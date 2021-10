KRÉPIN DIATTA NE S’EST PAS ENCORE REMIS DE SA BLESSURE

L’attaquant sénégalais de l’AS Monaco (élite française), Krépin Diatta, blessé lors du match de samedi dernier contre la Namibie (4-1), ne s’est pas encore rétabli et va manquer le match de son club contre Lyon, samedi, a appris l’APS de la presse française.



Diatta, remplacé par Keita Baldé lors du match joué au stade Lat Dior de Thiès, n’avait pas foulé la pelouse de l’Orlando Stadium de Soweto (Afrique du Sud), contre la même équipe, pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.



L’AS Monaco pourrait jouer contre Lyon sans Djibril Sidibé, Aleksandr Golovin, Cesc Fàbregas, Vito Mannone, qui sont tous à l’infirmerie.



Les internationaux français Sofiane Diop et Aurélien Tchouaméni, deux de ses joueurs, écopent d’une suspension.



Après un début de saison difficile, le club de Krépin Diatta, 6e de la Ligue 1 après neuf journées, a enchaîné les victoires contre Saint-Etienne (3-1), Clermont (3-1) et Bordeaux (3-0).















































APS