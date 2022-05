KYLIAN MBAPPÉ SIGNE UN TRIPLÉ LORS DE LA VICTOIRE DU PSG FACE À METZ (5-0) POUR CÉLÉBRER SA PROLONGATION DE CONTRAT

Un triplé et une prolongation de trois ans, Kylian Mbappé a été l’homme du soir pour le PSG, large vainqueur de Metz (5-0). Après avoir annoncé sur la pelouse du Parc des Princes qu’il ne quitterait pas la capitale française pour celle de l'Espagne avant le début de la rencontre, l’attaquant a fait vivre une soirée de rêve au Parc des Princes. Insaisissable comme à son habitude, il s’est offert un triplé (24e, 27e et 50e) et a été un poison constant pour la défense messine.



Le Français avait commencé sa saison sous les sifflets du Parc des Princes alors que son avenir était encore incertain et qu’un départ au Real Madrid était aussi envisageable qu’il y a quelques semaines, il la termine acclamé par les supporters après avoir porté le PSG tout au long de la saison. Il a magnifié une passe en profondeur de Di Maria en éliminant Caillard avant de conclure du gauche (1-0, 24e) puis une de Lionel Messi d’une autre frappe du gauche (2-0, 27e).



Frustré par une frappe trop croisée (42e), il n’a pas apprécié de manquer sa passe vers Neymar et son pressing a poussé Kouyaté à la faute. De nouveau en possession du ballon, il a trompé une nouvelle fois Caillard du droit (4-0, 50e). Un triplé qui portait alors son total à 28 buts sur la saison et lui offrait de la marge dans la lutte à distance avec Wissam Ben Yedder pour le titre de meilleur buteur. Jamais rassasié, il a trouvé le poteau alors que Marc-Aurèle Caillard avait été pris à contre-pied (62e). Dans cette soirée du 21 mai qui célèbre le dixième titre de champion de France du PSG, il ne fut cependant pas le seul héros.