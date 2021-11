Kaffrine : Un 4X4 transportant de faux médicaments fonce sur 2 gendarmes

D'après L'Observateur qui donne l'information, deux gendarmes ont frôlé la mort, hier lundi, à Kaffrine.



Il s’agit du commandant de la brigade et de son adjoint. Les faits ont eu lieu aux environs de 15h.



Les pandores avaient reçu un signalement faisant étant d’un véhicule convoyant une cargaison de médicaments frauduleux.



La voiture de type 4X4, Ford Escape aux vitres teintées, devait passer par les villes de Ndiawa, Bollélli Mabo, Kaffrine et Touba.



Munis de ces renseignements, les gendarmes mettent en place un dispositif de surveillance.



Quelque temps après, le véhicule apparaît roulant à grande vitesse.



Le commandant et son adjoint immobilisent leur véhicule au milieu de la route et somment le conducteur du 4X4 de se garer sur le bas-côté.



Il fait mine d’obtempérer puis appuie sur l’accélérateur.



Forçant le barrage, le conducteur fonce directement sur le commandant et son adjoint qui ont eu le temps de se sauver de justesse.



Il n’ira pas loin dans sa fuite. Le chauffeur sera interpellé à hauteur du pont de Kaffrine.

La perquisition du véhicule a permis de découvrir des faux médicaments d’une valeur de plusieurs millions de Fcfa.

















































seneweb