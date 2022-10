Kane Ousmane, Ould Mohamed Mbadi et Ould Dhahbi, trio gagnant à Washington pour sauver l’année 2023

Le déplacement à Washington que viennent d’effectuer les ministres de l’Economie, des Finances et le gouverneur de la BCM pour négocier la dette de la Mauritanie avec le FMI et la Banque Mondiale, est considéré par les observateurs comme important pour sauver les Mauritaniens de la crise financière liée à l’endettement.



La situation économique de la Mauritanie semble se stabiliser en 2022 malgré les impacts du covid-19 et de la crise internationale liée à la guerre en Ukraine. C’est plus l’inflation qui guette le gouvernement qui devra débourser des milliards pour faire face à la hausse des hydrocarbures et des denrées alimentaires.



Le ministre de l’Economie Kane Ousmane et son homologue des Finances Ould Mohamed Mbadi et le gouverneur de la Banque centrale Ould Dhahbi qui viennent de séjourner à Washington n’ont pas lésiné sur la solvabilité de la Mauritanie pour convaincre les deux gendarmes financiers de l’Afrique à accepter leur plan de relance économique.



Le budget de 2023 privilégie des investissements considérables aux secteurs productifs. Le plus grand atout des négociateurs mauritaniens c’est le projet gazier Grand Tortue Ahmeyin qu’il partage avec le Sénégal et qui feront des deux pays de grands producteurs de gaz à partir de fin 2023. Ajoutez à cela les promesses du nouveau projet gazier Birallah.



Ce sont les projets de développement en partie financés par le FMI et la Banque mondiale qui sont pointés du doigt pour le prochain programme économique des deux institutions financières mondiales. Un visage plus serein et prometteur qui n’a pas laissé indifférent les interlocuteurs mauritaniens.



La présence du gouverneur de la BCM à Washington s’inscrit dans une démarche de sécuriser un système bancaire fragile dans un environnement peu favorable aux affaires ces deux dernières années. La chance du trio gagnant c’est que la Mauritanie est en train de gagner le pari de renégociation bilatérale de sa dette.



Les observateurs rappellent qu’en 2021 le Koweït a annulé 95 pour cent des intérêts de la dette mauritanienne qui représentait plus de 13 pour cent du PIB et cerise sur le gâteau le dépôt saoudien de 300 millions de dollars est transformé en prêt concessionnel remboursable à partir de 2030.









































cridem