À première vue, Kanye West et Donald Trump n'ont pas grand chose en commun. Cela dit, le président américain et le rappeur partagent un certain goût pour le luxe et le kitsch, un caractère imprévisible et la capacité de déclencher une déferlante médiatique en publiant un simple tweet. Aussi, l'époux de Kim Kardashian est l'une des rares célébrités américaines à soutenir publiquement Donald Trump, qu'il considère d'ailleurs comme son "frère."



"2024"



S'il assure ne pas être d'accord avec Trump sur plusieurs sujets, Kanye West semble s'inspirer de la réussite du New-Yorkais. Et il se verrait bien lui succéder à la Maison Blanche en 2024, après un éventuel deuxième mandat de Trump.



Le fantasque Kanye West à la tête de la plus grande puissance mondiale, l'idée parait tout à fait farfelue. Ce qui s'apparente à une mauvaise blague s'est en tout cas mué en running gag. En effet, le natif d'Atlanta a de nouveau sous-entendu une candidature à la présidentielle en postant simplement "2024" sur Twitter ce samedi.



"Je vais y arriver, je ne vais pas me contenter d'essayer"



Mais Kanye West vise-t-il vraiment la Maison Blanche? "Oui, ça va se passer. Il y a 100% de chances... pour 2024", a-t-il déclaré à la radio américaine WPWX. "Si je décide de le faire, je vais y arriver, je ne vais pas me contenter d'essayer." Bref, "Yeezy" est sûr de lui.



Et Kanye West a peut-être raison de se montrer ambitieux. Personne n'aurait misé un dollar sur l'élection de Trump en juin 2015, lorsque celui-ci a annoncé officiellement sa candidature. D'ailleurs, Trump lui-même n'imaginait pas une seconde remporter son duel avec Hillary Clinton, si l'on en croit les dires de Michael Wolff dans son livre "Le Feu et la Fureur: Trump à la Maison-Blanche." Dès lors, une candidature de Kanye West serait-elle vraiment aussi surprenante que cela? Réponse dans quelques années...