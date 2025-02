Kaolack : Les étudiants de l’USSEIN en colère bloquent la route nationale

Les étudiants de l’Université du Sine Saloum Elhadji Ibrahima Niass (USSEIN) de Kaolack ont intensifié leur mouvement de protestation. Après leur dernière sortie publique pour exiger le respect des engagements du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), ils ont décidé de passer à l’action ce matin en bloquant la route nationale à hauteur de la mosquée Ndiouga Kébé, située non loin de la gouvernance de Kaolack. Cette manifestation vise à exprimer leur mécontentement face au manque de réponse des autorités.



Sur place, les forces de l’ordre ont eu recours à des grenades lacrymogènes pour disperser la foule. Rappelons que les étudiants de l’USSEIN dénoncent les promesses non tenues du MESRI et réclament de meilleures conditions d’études, notamment en matière d’infrastructures et de ressources pédagogiques.





























































































dakaractu