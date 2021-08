Kaolack : Pneus brûlés, routes barrées et des arrestations à Médina Mbaba

Les jeunes du quartier Médina Mbaba, commune de Kaolack ont manifesté leur colère ce dimanche en barrant la route qui mène vers Médina Baye et en brûlant des pneus pour fustiger l'état d'insalubrité du canal qui traverse leurs habitations et la puanteur qu'il dégage, causés par les travaux de nettoiement des canaux à ciel ouvert par la municipalité



Face à la presse pour expliquer leur courroux, deux membres du mouvement And Suxali Médina Mbaba qui habitent à quelques encablures de la maison du maire Mariama Sarr à savoir B.N et G. F ont été arrêtés par des éléments du Commissariat central de Kaolack.



























