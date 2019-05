Kaolack / Un camion heurte une moto Jakarta et fait deux victimes dont une dame qui est décédée sur le coup

Un grave accident s'est produit ce matin à Kaolack, non loin du domicile des Baye Fall.



Selon des témoins sur place, le conducteur de Jakarta et sa cliente ont eu la malchance de tomber net sur un camion benne alors qu'ils essayaient de prendre la route par la droite. C'est ainsi que l'irréparable s'est produit, car la brutalité du choc a entraîné la mort de la dame et occasionné des blessures chez le jakartaman. Ce dernier a été d'ailleurs très vite conduit à l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack où il a été hospitalisé aux urgences.



À noter que les accidents sont devenus très fréquents à Kaolack. Le dernier accident s'est produit avant hier sur la route de Nioro et avait fait 8 morts...