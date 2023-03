Karang: l'OCRTIS saisit une importante quantité de chanvre dans le village de Samba Nosso

Saisie d’une importante quantité de chanvre indien de la variété dite « verte » par l’OCRTIS dans le village de Samba Nosso. Le mercredi 15 mars 2023, à 20 heures 40 minutes, une équipe conjointe, constituée des Brigades Régionales des Stupéfiants de Kaolack et de Fatick, dans le cadre de leurs missions de lutte contre les stupéfiants, ont saisi, dans le village de Samba Nosso, dans le secteur de Karang, quatre-vingt-onze (91) kilogrammes de chanvre indien.



En effet, exploitant des informations anonymes relatives à un passage éventuel des trafiquants communément appelés « porteurs » par ces localités de Sokone et environs, les équipes opérationnelles, après plusieurs recoupements, se sont déployées dans la zone.



Leur patience et parfaite maîtrise du terrain a donné des résultats. Ils ont réussi à mettre la main sur trois colis dont deux de trente (30) kilogrammes chacun et un de trente-un (31) kilogrammes. Soit un poids total de quatre-vingt-onze (91) kilogrammes.



Les suspects quant à eux, ayant fleuré la présence policière ont profité de la pénombre, et se sont exfiltrés dans la forêt. Les recherches les concernant se poursuivent.























































