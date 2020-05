Kebs Thiam magnifique avec sa tenue traditionnelle "Narr"

Gorgio Armani a dit : " Élégance ne signifie pas taper dans l’œil, mais rester gravé dans les mémoires. "



La distinction par la délicatesse. Il ne s’agit pas de se faire remarquer mais de se faire admirer. Tout est une question de sobriété et de mesure. Faire moins pour être plus.



Ce qu'a bien compris l'animatrice Kebs Thiam. Pour la fête de Korité, elle a jeté son dévolu sur la simplicité contre, pourrait-on dire, le clinquant.



Exit les strass, paillettes et couleurs criardes.! Elle n'est certainement pas sans savoir que pour être élégante, il faut rester sobre. Une femme sophistiquée est une femme simple, qui n’en fait jamais trop mais assurément assez. Comme vous le voyez sur ces images de dakarposte, la belle dame a opté pour le "grand boubou naar", comme on surnomme communément la légendaire tenue traditionnelle Mauritanienne.